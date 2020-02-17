ريبيتش يقود ميلان للفوز على تورينو بالدوري الإيطالي

قاد الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش فريقه ميلان للفوز على تورينو بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .

ويدين الروسونيري بالفوز إلى مهاجمه الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الأول بعد أن إستلم كرة عرضية من الناحية اليمنى وقام بتسديدها في الزاوية البعيدة لحارس الضيوف ليضيف لفريقه ثلاثة نقاط تساعده في الوصول إلى المراكز المؤهلة لإحدى البطولات الموسم المقبل .

ورفع ميلان بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والثلاثين في المركز الثامن بعد أن وصل للفوز رقم 10 وتعادل في 5 مباريات وخسر 9.

في المقابل إستقر فريق نادي تورينو عند المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة جمعها الفريق بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 تلقى الخسارة الــ13 من رفقاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش .