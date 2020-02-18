عمرو أديب عن استمرار انخفاض الدولار: "محدش كان يتخيل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولار مستمر في انخفاضه، لافتا إلى أن مصادر مصر في الحصول على النقد الأجنبي تتحسن سواء من خلال السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "والله ما حد كان يتخيل أن رقم التضخم يبدأ يكون أحادي، والدولار يوصل للمرحلة دي"، لافتا إلى أنه كان هناك توقعات أن يصل الدولار إلى 30 جنيها.



وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أننا مازلنا نحتاج إلى تطوير، ولكن يجب أن نقر أن هناك تحسنًا، لافتا إلى أن هناك ملايين من المصريين عملوا في المشروعات القومية، ومتوسطات المرتب كانت من 5 إلى 8 آلاف جنيه.



وتابع: "لما الظروف تتحسن لازم نقول أن في تحسن.. قف وانظر حولك وشوف بيحصل إيه، إحنا مش مواطنين سويسريين، ولكن الدنيا بتتحسن".

