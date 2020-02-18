Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب عن استمرار انخفاض الدولار: "محدش كان يتخيل"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:47 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولار مستمر في انخفاضه، لافتا إلى أن مصادر مصر في الحصول على النقد الأجنبي تتحسن سواء من خلال السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "والله ما حد كان يتخيل أن رقم التضخم يبدأ يكون أحادي، والدولار يوصل للمرحلة دي"، لافتا إلى أنه كان هناك توقعات أن يصل الدولار إلى 30 جنيها.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أننا مازلنا نحتاج إلى تطوير، ولكن يجب أن نقر أن هناك تحسنًا، لافتا إلى أن هناك ملايين من المصريين عملوا في المشروعات القومية، ومتوسطات المرتب كانت من 5 إلى 8 آلاف جنيه.

وتابع: "لما الظروف تتحسن لازم نقول أن في تحسن.. قف وانظر حولك وشوف بيحصل إيه، إحنا مش مواطنين سويسريين، ولكن الدنيا بتتحسن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الدولار الجنية أخبار

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 5 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم عملاق إسبانيا بشأن التعاقد مع نجمي الفريق

منذ ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عمرو أديب لـ المصريين: "قعدتوا 40 سنة محدش قال بم عن التعليم.. استحملوا شوية"

تعليق ناري لـ أديب على "تويتة" البرادعي بشأن مظاهرات فرنسا

فخري الفقي يكشف عن أسباب انخفاض الدولار

عمرو أديب عن انخفاض الأسعار: "عايزين الناس تاكل وتنبسط"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

07:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status