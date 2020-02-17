رامي صبري لهاني شاكر: "بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم"

وجه الفنان رامي صبري رسالة إلى الفنان هاني شاكر، بعد القرار الذي اتخذه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب رامي صبري منشورًا قال فيه:"أستاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي، معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في طريقة كلام الأغاني يمشو عليها وتبقي مكتوبة ومضيين عليها والإعلام كله يبقي شاهد عليها".



وتابع رامي قائلاً :"بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم، وأنا عارف إنك انسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعًا وعايز تحافظ علي الفن في مصر واحنا كلنا عايزين كده، بس بلاش تقطعلهم رزقهم وحيات الغالية، وربنا يكرمك دايمًا علي فعل الخير يا حبيبي".



وفي سياق آخر، طرح رامي صبري مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته الشخصية على موقع" يوتيوب "، حملت الأغنية اسم" حياتي مش تمام "، وهي من كلمات عزيز الشافعي وألحانه أيضًا، وتوزيع جلال الحمداوي،وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عقب طرحها.