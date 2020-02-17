الصحة: ما حدث في الحجر الصحي مع العائدين من الصين "ملحمة"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن ما حدث في الحجر الصحي مع الصريين العائدين من ووهان الصينية ملحمة لم تكن سهلة.



وتابع خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على "القناة الأولى"، أن جميع مؤسسات الدولة تكاتفت من أجل هذا العمل، معلقًا: "ما حدث ملحمة مصرية للمحافظة على أمن وآمان أبنائنا".



وأضاف: "حالتهم الصحية جيدة، ولم تظهر عليهم أي إصابة بفيروس كورونا خلال فترة العزل، وصحتهم سليمة بنسبة 100%".



وأشار متحدث الصحة، إلى أن هذه التجربة تؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها في الداخل أو الخارج، وأنها قادرة على مواجهة أي شيء، متابعًا: "مصر من أوائل الدول بالعالم في الصة الوقائية، وفي تشخيص فيروس كورونا بدقة".

