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أحد العائدين من ووهان: تفاجئنا بسرعة رد فعل الدولة بعد انتشار كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:14 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال حسين عبدالهادي، أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية، إن رد فعل الدولة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا في ووهان الصينية كان سريعًا للغاية، معلقًا: "تفاجئنا برد الفعل السريع، ووقوف الدولة بجانبنا كان يعطينا حالة إيجابية".

وتابع "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "الموضوع كله خلص في أسبوع ورجعنا بلدنا".

وأوضح أن الحجر الصحي كان يراعي ظروف جميع المصريين العائدين من ووهان، لافتًا إلى أنه كان يتم عمل فحوصات شاملة.

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ووهان مصر كرونا فيروس كورونا الصين اخبار

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