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أحد العائدين من ووهان: تفاجئنا بسرعة رد فعل الدولة بعد انتشار كورونا
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:14 م
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أمنية فوزي
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قال حسين عبدالهادي، أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية، إن رد فعل الدولة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا في ووهان الصينية كان سريعًا للغاية، معلقًا: "تفاجئنا برد الفعل السريع، ووقوف الدولة بجانبنا كان يعطينا حالة إيجابية".
وتابع "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "الموضوع كله خلص في أسبوع ورجعنا بلدنا".
وأوضح أن الحجر الصحي كان يراعي ظروف جميع المصريين العائدين من ووهان، لافتًا إلى أنه كان يتم عمل فحوصات شاملة.
وتابع "عبدالهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "الموضوع كله خلص في أسبوع ورجعنا بلدنا".
وأوضح أن الحجر الصحي كان يراعي ظروف جميع المصريين العائدين من ووهان، لافتًا إلى أنه كان يتم عمل فحوصات شاملة.
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