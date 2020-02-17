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افتتاح مهرجان الصقور في نسخته السادسة بالحدود الشمالية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:34 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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افتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية،اليوم، مهرجان منطقة الحدود الشمالية للصقور في نسخته السادسة الذي تستضيفه محافظة طريف، بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من 1000 صقر من مختلف الفئات.


وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة محافظ طريف بدر بن نجر الصقر كلمة عبر فيها عن سعادته بتشريف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وافتتاحه المهرجان الذي تستضيفه المحافظة، مؤكداُ أن المهرجان يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، ويتجاوز عدد المشاركين فيه 300 مشارك لجميع الفئات.


وأكد أن المهرجان يتضمن فعاليات متنوعة ومتعددة من خلال تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة، ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارت المعدلة لهواية القنص بالصقور ، وأصحاب المقطورات المتنوعة ، والأسواق الشعبية، وكل مايتعلق بالتراث والرحلات البرية ، والموروث الشعبي، والعرضة السعودية.


عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعدها شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن المهرجان ، وفقرة خاصة للراوي محمد الشرهان.


وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الحدود الشمالية الرعاة المشاركين في المهرجان، كما شارك في العرضة السعودية.


يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان أقرت جدولًا زمنيًا يحدد فترات وزمن السباق لكل الفئات طيلة أيام المهرجان، يستخدم فيه أسلوب القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.


وسيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية، ويجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها، ويضم 12 مركزًا للصقور من المملكة والخليج.

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مهرجان الصقور الحدود الشمالية افتتاح

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