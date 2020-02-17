Advertisements
Advertisements
Advertisements

زاهي حواس: عين شمس عائمة على بحر من الآثار

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:37 م
Advertisements
الاهرامات
الاهرامات
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن مصر الحديثة بنبت على مصر القديمة، معقبًا: "لو رحت أسوان وحفرت في أي مكان هتلاقي أثار، ومنطقة عين شمس عائمة على بحر من الأثار".

ولفت "حواس"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أن تراث مصر كنز ليس له أي مثيل في الدينا، وهذا التراث يضم الحضارة الفرعونية والقبطية والرومانية، مشيرًا إلى أن مصر لم تستغل الكنوز الأثرية حتى الآن بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن هناك شائعات عن الفراعنة بصورة لا تتخيل، مشيرًا إلى أن الحديث على أن تمثال خوفو يتكلم ليلًا، شائعات وخرفات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عين شمس زاهي حواس الفراعنة أسوان

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

رسميا.. ريال مدريد يعلن تقديم الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نشوب حريق داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

زاهي حواس: مصر اكتشفت 30% من آثارها فقط حتى الآن

تقرير أمريكي يكشف حجم تهريب الآثار من مصر منذ 2011

محافظ سوهاج يستقبل وفدا سياحيا مكون من 32 سائحا (صور)

اليوم.. جامعة عين شمس تستضيف زاهي حواس

"الزئبق الأحمر" خدعة.. "حواس" يكشف آخر أسرار الأهرامات لطلاب عين شمس

"أخبار اليوم" تكرم زاهي حواس وتهديه درع المؤسسة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

08:44 م

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

07:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status