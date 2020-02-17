زاهي حواس: عين شمس عائمة على بحر من الآثار

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن مصر الحديثة بنبت على مصر القديمة، معقبًا: "لو رحت أسوان وحفرت في أي مكان هتلاقي أثار، ومنطقة عين شمس عائمة على بحر من الأثار".



ولفت "حواس"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أن تراث مصر كنز ليس له أي مثيل في الدينا، وهذا التراث يضم الحضارة الفرعونية والقبطية والرومانية، مشيرًا إلى أن مصر لم تستغل الكنوز الأثرية حتى الآن بالشكل الأمثل.



وأشار إلى أن هناك شائعات عن الفراعنة بصورة لا تتخيل، مشيرًا إلى أن الحديث على أن تمثال خوفو يتكلم ليلًا، شائعات وخرفات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

