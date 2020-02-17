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اشتعال الصراع لخطف نجم مانشستر يونايتد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:32 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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اشتعل في الساعات القليلة الماضية صراع بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز لضم نجم نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

توتنهام وإيفرتون يتنافسان لضم سمولينج

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي توتنهام يريد التعاقد مع الإنجليزي كريس سمولينج مدافع نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي روما.


كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي إيفرتون هو الاخر يستهدف ضم سمولينج في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الدفاع الجاري.


انضمام سمولينج إلى نادي روما

وكان سمولنيج قد انضم إلى صفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.


وبسبب تألقه الواضح مع نادي روما طلب النادي الإيطالي من نادي مانشستر يونايتد شراء عقد سمولينج بشكل نهائي ولكن لم يتوصلا الناديين إلى اتفاق بعد.


وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي مانشستر يونايتد لن يمانع في بيع عقد كريس في نهاية الموسم الجاري ولكن في حالة وصول عرض مناسب له.


مشاركات كريس سمولينج مع نادي روما هذا الموسم

وقد شارك كريس سمولينج في 24 مباراة حتى الآن مع نادي روما خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

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