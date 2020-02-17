وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى مطار "الطبقة العسكري" بالرقة





دخلت تعزيزات عسكرية روسية من معدات وأسلحة، مساء اليوم الإثنين، إلى مطار الطبقة العسكرية في محافظة الرقة بسوريا.





هذا وتم وصول خمس عربات تقل على متنها عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، بجانب شاحنتين تم تغطيتهما بشكل كامل دخلت إلى مطار الطبقة في ريف الرقة قادمة من مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي عبر الطريق الدولي (حلب- الرقة) المعروف باسم (M4)، وذلك برفقة مروحيات روسية لحمايتها.





ويعتبر مطار الطبقة النقطة الثانية ، التي تصلها تعزيزات من الشرطة الروسية شمال شرقي سوريا، وذلك عقب مطار القامشلي الدولي، الذي دخلت إليه تعزيزات كبيرة قبل عدة أشهر.





وسيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة السورية، وذلك بعد توقف تام استمر أسبوعين.





وجالت الدورية عددًا كبيرًا من القرى الحدودية للإطلاع على واقعها ضمن اتفاق سوتشي بين الطرفين لتعود أدراجها إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك غرب الدرباسية، قبل أن تخرج القوات التركية مجددًا إلى الأراضي التركية، فيما عادت الدورية الروسية باتجاه مدينة القامشلي بعد انتهاء عملها.



