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تعليم الفيوم يحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:31 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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فاز المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب مدرسة التوفيق الثانوية بنين التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة دورى المكاتب التنفيذية، والتي أقيمت بمقر الاتحاد الرئيسي لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة.

وفي ذلك تقدم الأستاذ محمد عبدالله بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين، وصرح بأنه سيتم تكريم الطلاب الفائزين بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

جدير بالذكر، فاز المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب مدرسة التوفيق الثانوية بنين. إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الثانوية، في دوري المكاتب التنفيذية على مستوى شمال الصعيد، بمقر مجمع الفسطاط بالجيزة، الفوج الرابع، وتم تصعيده للمشاركة على مستوى الجمهورية.
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