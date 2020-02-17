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توقيع مذكرة تفاهم بين حرس الحدود وجامعة المؤسس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:20 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قامت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

وقع الاتفاقية عن حرس الحدود المدير العام الفريق عوّاد البلوي، ومدير جامعة المؤسس الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن هذه الاتفاقية تهدف لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين حرس الحدود وجامعة الملك عبدالعزيز في العديد من المجالات العلمية والتقنية والدراسات والبحوث، وخدمة المجتمع، لدى منسوبي حرس الحدود والجامعة. وتعد هذه المذكرة ضمن الأهداف المحددة في الخطة الإستراتيجية لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، والمتوافقة مع الخطط العملياتية والتقنية والموارد البشرية المعتمدة من قبل مدير عام حرس الحدود، والمتوائمة مع رؤية المملكة.

حضر مراسم التوقيع من جانب حرس الحدود قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، مدير الإدارة العامة للتدريب اللواء البحري الركن أحمد بن صالح الغامدي ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي العميد الدكتور علي بن عبدالله الملحم، ومن جانب جامعة الملك عبدالعزيز حضر كل من عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، مستشار كلية الدراسات البحرية الدكتور سالم بن مرزوق الحربي ووكيل كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل بن مانع الصعاق.
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الكلمات المفتاحية

مذكرة حرس الحدود جامعة المؤسس تفاهم

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