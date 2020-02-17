تركيا.. المعارضة تتهم أردوغان بالارتباط مع غولن وبتنظيم "فيتو"





رفع زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، مساء اليوم الإثنين، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، بارتباطه بالواعظ الإسلامي فتح الله غولن، وبتنظيم "فيتو" الذي يتزعمه.





وقال محامي الدفاع عن حزب الشعب الجمهوري جلال تشيليك، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بتكليف من رئيس الحزب كليتشدار أوغلو، رفعنا دعوى قضائية ضد رجب طيب أردوغان بقيمة 5 قروش، وتقول الدعوى التي رفعناها، إننا سنثبت علاقة أردوغان مع حركة غولن، وسنجعله يأسف لأنه رفع بنفسه دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو".





ويذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض، قد اتهم في وقت سابق، حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، بالتواطؤ مع تنظيم "فيتو" وهو ما سمح لأنصار هذا التنظيم بشغل مناصب رفيعة وعليا في الدولة.





وروج الحزب الذي يتزعمه أردوغان، في البرلمان للقوانين التي أعدها تنظيم "فيتو"، كما ساعد قادة التنظيم على التستر والاختباء في الخارج، هربًا من العدالة التركية، وفقًا لكليتشدار أوغلو .





وبعد ذلك رفع الرئيس التركي دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو، وطالبه بتعويض الضرر المعنوي بمبلغ 500 ألف ليرة تركية (82 ألف دولار).





ويذكر أن مجموعة من جنود وضباط الجيش التركي، قد حاولت تنفيذ عملية انقلاب في يوليو 2016، ووقعت المواجهة الرئيسية بين الانقلابيين وأنصار أردوغان، في اسطنبول وأنقرة، وقتل خلالها 250 شخصًا، دون حساب القتلى من الانقلابيين، كما سقط أكثر من ألفي جريح.





واتهمت سلطات أنقرة، الداعية الإسلامي فتح الله غولن وتنظيم "فيتو"، بالإعداد للانقلاب.



