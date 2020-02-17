هاني شاكر عن دفاع "مكملين" عن مطربي المهرجانات: "يبقي احنا صح"

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة تسير في الطريق الصحيح فيما يخص القرار الذي اتخذته أمس الأحد بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.





وأوضح "شاكر"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تأكد من صحة قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بعدما هاجمت قناة "مكملين"، الإرهابية هذا القرار واستضافتهم مجدي شطة، ومحاولتهم لإقناعه بالهجوم على النقابة في محاولة منهم للدفاع عن اي موضوع يهدم مصر.



