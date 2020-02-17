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هاني شاكر عن دفاع "مكملين" عن مطربي المهرجانات: "يبقي احنا صح"
الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:53 م
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شيماء يونس
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أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة تسير في الطريق الصحيح فيما يخص القرار الذي اتخذته أمس الأحد بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأوضح "شاكر"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تأكد من صحة قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بعدما هاجمت قناة "مكملين"، الإرهابية هذا القرار واستضافتهم مجدي شطة، ومحاولتهم لإقناعه بالهجوم على النقابة في محاولة منهم للدفاع عن اي موضوع يهدم مصر.
وجاء ذلك على قيام قناة "مكملين"، الإخوانية الإرهابية التي تعتبر إحدى منابر الهدم التابعة للجماعة الإرهابية وتبث من تركيا باستضافة مطرب المهرجانات مجدي شطة، من أجل التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر.
ولم يعطي "شطة"، لهم الفرصة للهجوم على النقابة بل أيد قراراتها وقرارات النقيب مؤكدًا أنه في انتظار صدور شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به ليتجه بعدها إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية بشكل قانوني.
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