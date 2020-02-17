بن شرقي: رؤية جماهير الزمالك في كل مكان أمر مبهج

عبر أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك، عن استعداد الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المحلي تشبة المباراة الماضية أمام الترجي التونسي.

عبر أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك، عن استعداد الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المحلي تشبة المباراة الماضية أمام الترجي التونسي.

وقال بن شرقي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية :"الأجواء هنا –مطار أبو ظبي- غريبة ولكنها أجواء كروية، عازمون وقادمون إلى هنا من أجل الفوز بالبطولة، ونحن اعتادنا على المباريات النهائية".

وقال بن شرقي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية :"الأجواء هنا –مطار أبو ظبي- غريبة ولكنها أجواء كروية، عازمون وقادمون إلى هنا من أجل الفوز بالبطولة، ونحن اعتادنا على المباريات النهائية".