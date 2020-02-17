أغنية حسن شاكوش الجديدة تتخطى حاجز المليون بعد 48 ساعة من طرحها عبر "يوتيوب"

أغنية حسن شاكوش الجديدة.. عدَل نجم المهرجان الشهير، حسن شاكوش أغنيته "بنت الجيران" وأعاد نشرها عبر "يوتيوب".





مشاهدات أغنية حسن شاكوش الجديدة





وتخطت أغنية حسن شاكوش الجديدة المليون و100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فور ساعات من عرضها.





نجاح أغنية حسن شاكوش الجديدة





وحققت أغنية حسن شاكوش الجديدة المعدلة نجاحًا كبيرًا، ومازالت نسب المشاهدة ترتفع كل ساعة عن الأخرى.





أسباب تعديل أغنية حسن شاكوش الجديدة





وجاءت أغنية حسن شاكوش الجديدة بدون المقطع الذي شهد لغطًا كبيرًا، واشمئزازًا لدى الكثيرون، الذين رأوا أنها غير ملائمة، وهو ما دفع حسن شاكوش وعمر كمال إلى تغييرها.





كلمات أغنية حسن شاكوش الجديدة





وتخطى كليب "بنت الجيران" القديم، حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" وهو ما يصعب عملية حذفه، في حين وصلت أغنية حسن شاكوش الجديدة إلى مليون و100 ألف.





قرار النقابة قبل طرح أغنية حسن شاكوش الجديدة





وقرر المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، منع كل مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر توجيهات للمنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل معهم.



