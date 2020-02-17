طارق عزت: مصنع 300 الحربي صناعة مصرية 100%

علق المهندس طارق عزت، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، على افتتاح مصنع 300 الحربي، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على افتتاح وزيارة المصنع.



وأوضح "عزت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الاثنين، أن مصنع 300 الحربي صناعة مصرية 100%.



وأشار إلى أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت افتتاح مصنع للأسلحة المتوسطة والألواح الشمسية، لافتًا إلى أن التصنيع بالكامل بشكل محلي.

