وزير الاتصالات يعلن بشرى سارة بخصوص خدمات الرعاية الصحية بالقرى والنجوع

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إنشاء 150 وحدة تشخيص وعلاج عن بعد في عام 2019 قدمت خدماتها للمرضي بالمحافظات البعيدة والمائية.





وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر جمعية اتصال مساء اليوم الإثنين، أنه سيتم إنشاء 150 وحدة تشخيص وعلاج عن بعد جديدة في العام الجاري 2020، لما لمسناه من أهمية لهذه الوحدات في تقديم خدمات الرعاية الصحية لاهالينا في النجوع والقرى الذين هم فى أمس الحاجة اليها، حيث يستطيع المريض من خلال خاصية الفيديو كونفرانس عرض حالته على الطبيب الاستشاري في القاهرة أو أى مدينة ويقوم الطبيب بتسخيص الحالة ووصف العلاج المناسب لها.





وأوضح الوزير أن هذه الوحدات مثلت نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تنفذه الحكومة.