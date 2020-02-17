Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنيه الإسترليني يقلص المكاسب خلال التعاملات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:39 م
Advertisements
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني
وكالات
Advertisements
قلص الجنيه الإسترليني مكاسبه الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الاثنين، على خلفية وضع المستثمرين في الحسبان أوضاعا مالية أكثر تيسيرا تحت قيادة وزير المالية البريطاني الجديد، لكنه ظل فوق مستوى 1.30 دولار بينما لا يزال مضاربون يواصلون شراء العملة البريطانية.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الإسترليني أفضل أسابيعه في شهرين بعد اختيار ريشي سوناك لمنصب وزير المالية يوم الخميس عندما تنحى سلفه ساجد جاويد على نحو مفاجئ بينما يجري رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديلا على مجلس وزرائه.

لكن الجنيه الإسترليني فقد يوم الاثنين بعضا من تلك القوة، ليجري تداوله على انخفاض 0.27 بالمئة عند 1.3011 دولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، رغم أنه يبقى بعيدا عن المستوى المتدني الذي بلغه مؤخرا عند 1.2873 دولار.

وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 83.24 بنس لليورو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة أن سوناك يستعد لتيسير قواعد المالية العامة في بريطانيا في أول ميزانيته الأولى، إذ أنه يتعرض لضغوط من رئاسة الوزراء لفتح صنابير الإنفاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الجنيه الاسترليني رئيس الوزراء المالية اليوم الجنيه الاسترليني

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يفقد نجمي الفريق أمام ليفربول

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. ريال مدريد يعلن تقديم الصفقة الجديدة

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ نصف ساعة

عاجل.. نشوب حريق داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 9 ساعات

لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مُؤثرة من جوارديولا إلى لاعبي مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 10 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجنيه الاسترليني يتهاوى عقب استقالة وزير الخارجية البريطاني

هبوط يصيب "الاسترليني" بعد تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا

"الاسترليني" يصعد أمام "اليورو" لأعلى مستوى منذ نوفمبرالماضي

"الاسترليني" يرتفع أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم

الجنيه الاسترليني يهبط إلى أدني مستوياته أمام الدولار

الإسترليني يتراجع واليورو يرتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

07:57 م

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

12:37 م

عاجل.. نشوب حريق داخل كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status