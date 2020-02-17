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رئيس جامعة بني سويف: "الأمريكية للتنمية" أنشأت 21 مركزًا لتطوير الجامعات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:32 م
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رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، أن المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة تم إنشاءه من ضمن 21 مركزًا في 14 جامعة مصرية بدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله "مها فخري" الرئيس التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، بحضور الدكتور حماده محمود منسق المشروع بجامعة بنى سويف، والدكتور مينا يوسف المدير الإقليمي للمشروع بالجامعة.

وأشادت مها فخرى بدعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالمركز الجامعي للتطوير المهني وإيمانه منه برسالة المركز في خدمة الطلبة وإعدادهم لسوق العمل بعد استضافته لفعاليات المائدة المستديرة والتي نظمها المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبحضور نخبة من أصحاب الأعمال من 36 شركة بالقطاع الخاص حيث تم النقاش حول مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل المصري.
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