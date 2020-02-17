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عضو بـ"الحجر الصحي": لم أتردد لحظة في قبول المهمة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هبة ممدوح، أحد أعضاء الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطروح، إن مشاركتها في الفريق الطبي بالحجر الصحي شرفا كبير لها، لافتة إلى أنها لم تتردد لحظة في قبول المهمة.

وأشارت "ممدوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنها كطبيبة أمراض نساء وتوليد كانت تتولى متابعة حالة السيدات الحوامل، وكان عددهم 7 حالات، وأحدهم كانت حامل في توأم، لافتة إلى أنها كانت تتابعهم بصفة دورية.

وأضافت أحد أعضاء الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطروح، أنها تركت أولادها من أجل الانضمام للفريق الطبي المشرف على حالة المصريين العائدين من ووهان للقيام بأدائها، لافتة إلى أن مهمتها كانت إنسانية.
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الكلمات المفتاحية

ووهان مطروح كورونا الصحة الحجر الصحي

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