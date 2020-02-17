الريال ضد سلتا فيغو 2/2 في الدوري الإسباني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





الريال ضد سلتا فيغو في الدوري الإسباني





الريال ضد سلتا فيغو، سقط فريق ريال مدريد الإسباني في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو بهدفين لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل اللوس بلانكوس، في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.





ملخص واهداف مباراة الريال ضد سلتا فيغو في الدوري

افتتح سلتا فيغو التسجيل في الدقيقة 7 بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الروسي فيدور سمولوف بعد تمريرة رائعة من أياجو أسباس ليضعها سمولوف على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 لفريق سلتا فيغو.





وفي الشوط الثاني، أردك ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق لاعب الوسط الألماني توني كروس بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة، وأضاف القائد الماتادوري سيرجيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وتعادل سلتا فيغو قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 85 عن طريق سانتي مينا، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/2 للمرينجي.





وبهذه النتيجة، رفع الريال رصيده بجدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 53 نقطة في المركز الأول، بينما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 21 في المركز السابع عشر.





تشكيل مباراة الريال ضد سلتا فيغو في الدوري:-





وبدأ ريال مدريد مباراته أمام سلتا فيغو بالتشكيل التالي:-



