شركات استراتيجية لتطوير طرق التدريس بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، عن تأسيس مركز شركات استراتيجية بالجامعة لتطوير العملية التعليمية بما يتضمن تطوير اللوائح والبرامج وطرق التدريس.



جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني النشار، مدير وحدة المشروعات وأعضاء مجلس الإدارة.



ووافق رئيس الجامعة، على تطبيق نظام إدارة العملية التعليمية الإلكتروني بكليات الجامعة، بعد أن تم تطبيقها بكلية الطب مؤكدا على أهمية استخدام التعليم الإلكتروني لمواكبة التغيرات المعاصرة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك خطة التحول الإلكتروني الذكي التي تنتهجها الدولة.



وناقش الاجتماع تفعيل موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف الارتقاء وتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات والارتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها.

