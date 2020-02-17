"الإنتاج الحربي": نستهدف تغطية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر

قال المهندس محمد شيرين، المشرف على الإدرة المركزية لمكتب وزير الإنتاج الحربي، إن مصنع 300 الحربي يعد صرحا كبيرا من صروح الإنتاج الحربي، فضلا عن افتتاح 3 خطوط إنتاج تابعة للوزارة.



وأشار "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن مصر ستكون من الدول المتقدمة في إنتاج الذخائر، منوها بأن هناك خطة لتطوير كافة أنواع الذخائر خلال 3 سنوات حيث يستهدفون تغطية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر.



وأضاف المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الإنتاج الحربي، أن هناك مشروع ضخم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال بالتعاون مع شركة صينية.

