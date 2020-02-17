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"البيشي": أتراك ينهبون أملاك وشركات السعوديين بالقوة منذ أربع سنوات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف المحلل السياسي محمد البيشي، استيلاء الأتراك بالقوة على عدد كبير من العقارات والشركات المملوكة للسعوديين في مختلف المدن التركية منذ أربع سنوات.

وأوضح البيشي لفضائية "الإخبارية"، أن ممتلكات السعوديين المستولى عليها في تركيا تشمل مشاريع وشركات عقارية، وقد تم توظيف القوانين التركية بشكل مقصود أو غير مقصود في الاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة لاستثمار المستثمر السعودي في بلده أو في أسواق أخرى بالعالم.

وتساءل البيشي، كيف لمستثمر سعودي أن يروج للسياحة أو لأي نشاط سياحي في تركيا؟، على الرغم مما يصدر عن تلك الدولة بحق المملكة العربية السعودية وقياداتها، بشكل معلن في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التركية على لسان كبار مسؤولي ذلك البلد وعلى رأسهم الرئيس رجب أردوغان ووزير خارجيته، مطالبًا رجال الأعمال السعوديين بالدفاع عن المملكة وقياداتها ضد الحزب الذي يحاول الإساءة إليها (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية التركي).

وألمح البيشي، إلى تراجع الاقتصاد التركي بتسجيل معدل بطالة بنسبة 14% ووصول التضخم إلى 12% وإعلان تركيا أنها قد تتخلف عن سداد الديون، فيما يحاول رئيسها تجنب الكساد بافتعال الحروب في المنطقة، لمحاولة تحريك عجلة الاقتصاد بينما تودع قطر أموالها في المصارف التركية في محاولة "إنقاذ سري".

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الكلمات المفتاحية

عقارات تركيا السعوديين البيشي الأتراك استيلاء اخبا

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