"نستخدمها في حياتنا اليومية".. داعية إسلامي يحذر من هذه الكلمات

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية ضبط كلماتنا اليومية، لما في بعض الكلمات والجمل من أخطاء، قائلًا: "عندنا كلمات كتير في قاموسنا محتاجة تتغير، وبالأخص في ملفات العزاء".



وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "البقية في حياتك كلمة خاطئة؛ لأن مفيش بقية في حياة حد، واسمها البقاء لله"، مستكملًا: "مفيش حاجة اسمها ربنا افتكره اللي بتتقال على حد ميت؛ لأن ربنا مش بينسي حد، ومفيش حاجة بتغيب على ربنا خالص".



واستكمل: "مينفعش نقول ده اتخطف ولا ده اتاخد بدري على الميت؛ لأن لكل أجل كتاب".

