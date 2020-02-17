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"نستخدمها في حياتنا اليومية".. داعية إسلامي يحذر من هذه الكلمات
الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:18 م
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أمنية فوزي
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أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية ضبط كلماتنا اليومية، لما في بعض الكلمات والجمل من أخطاء، قائلًا: "عندنا كلمات كتير في قاموسنا محتاجة تتغير، وبالأخص في ملفات العزاء".
وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "البقية في حياتك كلمة خاطئة؛ لأن مفيش بقية في حياة حد، واسمها البقاء لله"، مستكملًا: "مفيش حاجة اسمها ربنا افتكره اللي بتتقال على حد ميت؛ لأن ربنا مش بينسي حد، ومفيش حاجة بتغيب على ربنا خالص".
واستكمل: "مينفعش نقول ده اتخطف ولا ده اتاخد بدري على الميت؛ لأن لكل أجل كتاب".
وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "البقية في حياتك كلمة خاطئة؛ لأن مفيش بقية في حياة حد، واسمها البقاء لله"، مستكملًا: "مفيش حاجة اسمها ربنا افتكره اللي بتتقال على حد ميت؛ لأن ربنا مش بينسي حد، ومفيش حاجة بتغيب على ربنا خالص".
واستكمل: "مينفعش نقول ده اتخطف ولا ده اتاخد بدري على الميت؛ لأن لكل أجل كتاب".
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