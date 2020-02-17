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"نستخدمها في حياتنا اليومية".. داعية إسلامي يحذر من هذه الكلمات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:18 م
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الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
أمنية فوزي
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أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية ضبط كلماتنا اليومية، لما في بعض الكلمات والجمل من أخطاء، قائلًا: "عندنا كلمات كتير في قاموسنا محتاجة تتغير، وبالأخص في ملفات العزاء".

وتابع "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "البقية في حياتك كلمة خاطئة؛ لأن مفيش بقية في حياة حد، واسمها البقاء لله"، مستكملًا: "مفيش حاجة اسمها ربنا افتكره اللي بتتقال على حد ميت؛ لأن ربنا مش بينسي حد، ومفيش حاجة بتغيب على ربنا خالص".

واستكمل: "مينفعش نقول ده اتخطف ولا ده اتاخد بدري على الميت؛ لأن لكل أجل كتاب".
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الكلمات المفتاحية

مصر ما يقال في العزاء عزاء الشيخ رمضان عبد المعز اخبار

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