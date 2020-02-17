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أسعار الذهب تتراجع خلال التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:57 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن إقتربت من أعلى مستوى في أسبوعين، بضغط من تدخل البنك المركزي الصيني للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا لطمأنة المستثمرين وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 % ليسجل 1580.27 دولار للأوقية.

وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب بنحو 0.2 %  ليسجل 1583.30 دولار للأوقية.

واقترب سعر الذهب في وقت سابق من الجلسة حول مستوى يوم الجمعة القريب من ذروة أسبوعين عند 1584.65 دولار، لكن مكاسبه تقلصت مع ارتفاع الأسهم العالمية بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

وحوم الدولار قرب ذروة أربعة أشهر التي بلغها في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب باهظا نسبيا لحملة العملات الأخرى.

ووصل الذهب المقوم باليورو إلى ذروة قياسية عند 1463.98 يورو للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2477.26 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 % إلى 17.76 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 969.11 دولار.

ومن المتوقع أن تكون المعاملات ضعيفة لأن الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة يوم‭ ‬الاثنين في عطلة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر العقود الاجلة سعر الذهب التسليم الفوري البنك المركزي الصيني الأثر الاقتصادي أسعار الذهب

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