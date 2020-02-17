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تعاون مشترك بين مصر وبريطانيا في ترميم المواقع الأثرية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:58 م
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اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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قال السير جيفري آدامز سفير بريطانيا بالقاهرة، إن المقصد السياحي المصري يعد من أهم المقاصد بالنسبة للسائح البريطاني؛ وبالإضافة إلى خط الطيران الموجود بالفعل فإنه من المقرر أن تقوم شركة ايزي جيت بتشغيل خط طيران في منتصف العام الجاري.

جا ذلك خلال لقاء السفير اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطاني، وشهد اللقاء غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي قيام الجانب البريطاني بعمل مشروعات مشتركة لترميم بعض المواقع الأثرية المصرية.

يذكر أن الحكومة البريطانية قامت برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.
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الكلمات المفتاحية

بريطانيا المواقع الأثرية الطيران السياحة والآثار

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