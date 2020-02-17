خبير عسكري: المدرعة "سينا 200" إنجاز في عالم الأسلحة المصرية





قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن مؤسسة "جلوبال فاير باور" صنفت القوات المسلحة المصرية التاسع عالميا من بين 138 دولة، والأولى عربيًا وإفريقيًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن تقييم المؤسسة يأتي وفقا لعدد الأسلحة والمعدات والقوة العسكرية والميزانية والصناعات الحربية.وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه طالما الدولة لديها صناعات حربية لتكفي احتياجاتها وتصدر؛ ترفع تقديرها بين جيوش العالم.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مجموعة من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لافتا إلى أنه لأول مرة مصر تقوم بتصنيع لودر وهذا لم يكن متواجد مسبقا في مصر.وتابع: "الدولة تنتج إيضا الأسلحة والبنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والذخائر وهذه المصانع إضافة جديدة للتسليح المصري"، منوهًا إلى أنه لأول مرة يتم جلب معدات جديدة متطورة تتماشى مع أحدث الأساليب العالمية في التصنيع الحربي، موضحا: "تصنيع المدرعة سينا 200 في مصر إنجاز كبير في عالم الأسلحة المصرية".