أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية: السيسي أنقذنا

قال محمد بلال، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن كل المصريين الذين كانوا متواجدين في الحجر الصحي بخير، وصحتهم جيدة، واصفا تجربتهم في الحجر الصحي بـ "التجربة المختلفة".



وأشار "بلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين الراغبين من مدينة "ووهان" إلى مصر أنقذ حياتهم، حيث كانوا في قلق وخوف وتحولت حياتهم الآن إلى السعادة.



وأضاف أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، أنهم لم يتكلفوا أي ماديات طوال فترة الحجر الصحي، حيث كانت كل التكاليف على نفقة الدولة، معقبا: "بلدنا مدت إيديها لينا.. شيىء يدعو للفخر"، لافتا إلى أن كل التخصصات الطبية كانت متوفرة في مكان الحجر الصحي".

