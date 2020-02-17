بعد رفعها الحظر.. العناني يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل تنشيط السياحة

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطاني، شهد اللقاء غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.



ومن ناحيته أكد الدكتور خالد العناني على حرص الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البريطاني باعتباره من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة إليها.



ولفت العناني إلى المضي قدمًا في تشغيل خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في لندن إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة إسبوعيًا.



وخط طيران بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ مما سيساهم في تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.



يذكر أن الحكومة البريطانية قامت برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.