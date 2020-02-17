الدوري الإسباني يشتعل بعد مباراة الريال ضد سيلتا فيجو

الريال ضد سيلتا فيجو.. شهدت الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، حيث فقد الميرنجي نقطتين غاليتين في مسابقة هذا العام، ويشعل المنافسة مع البرسا.





مباراة الريال ضد سيلتا فيجو





وشهدت مباراة الريال ضد سيلتا فيجو تعادلًا إيجابيًا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الملكي.





أهداف الريال ضد سيلتا فيجو





وبدأ الفريق الضيف في تسجيل أول أهداف مباراة الريال ضد سيلتا فيجو وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتقدم بهدف، ثم تعادل الريال وتقدم بهدفين، حتى أحرز سيلتافيجو هدف التعادل مع الدقائ الأخيرة من عمر اللقاء.





مواجهة الريال ضد سيلتا فيجو تشعل الليجا





وأشعلت مواجهة الريال ضد سيلتا فيجو المنافسة على لقب "ليجا"، هذا الموسم حيث أصبح الريال على بعد نقطة واحدة من برشلونة صاحب المركز الثاني.





ترتيب الفريقين بعد مباراة الريال ضد سيلتا فيجو





ورفع الملكي بتعادله في مباراة الريال ضد سيلتا فيجو رصيده إلى نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 21 نقطة في الـ17.





ما بعد مبارة الريال ضد سيلتا فيجو





وأنهت مباراة الريال ضد سيلتا فيجو سلسلة انتصارات زيدان مع الملكي، والتي بلغت 5 مبارايات متتالية فاز فيها الميرنجي، وتصدر بفارق 3 نقاط عن البرسا الوصيف، ولكن أصبح برشلونة قريبا جدًا من الصدارة.





موقف الترتيب بعد مباراة الريال ضد سيلتا فيجو





وبالتعادل في مباراة الريال ضد سيلتا فيجو فإن الملكي يرفع عدد مباراياته التي انتهت بالتعادل، إلى 8 مبارايات، وخسر في مباراة وحيدة، بينما فاز في 15 مواجهة.







