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حسام البدري يحضر مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يحضر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة والمقامة الأن على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، للوقوف على مستوي اللاعبين قبل معسكر مارس القادم.


وتواجد كل من حسام البدري وأحمد أيوب وسيد معوض داخل مقصورة ستاد بتروسبورت، من أجل مشاهدة حباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة.


ودائمًا ما يحضر البدري وجهازه المعاون جميع مباريات البطولات المصرية، من أجل الوقوف عى حالة اللاعبين من أجل الإستقرار على أفضل العناصر قبل إنطلاق المعسكر القادم فى مارس.


ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية مارس القادم، ويسعي الفراعنه للفوز بعدما تعادل الفريق أمام كل من كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي.

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