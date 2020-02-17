jobs.sa فتح التقديم علي وظائف قوات الأمن الخاص 1441 عبر منصة أبشر للتوظيف لرتبة جندي أو رتبة جندي أول "تعرف على التفاصيل"

أعلنت الادارة العامة للقبول في الوظائف الامنية برئاسة أمن الدولة، عن وظائف قوات الأمن الخاص وقد وفرت العديد من الفرص التوظيفية، لكل من يحمل الشهادة الثانوية أو يحمل شهادة تعادلها، ومنح الدورات العسكرية أيضًا لحاملين الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.





وظائف قوات الأمن الخاص 1441 عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa لرتبة جندي أو رتبة جندي أول، فلقد قامت الادارة العامة للقبول في الوظائف الامنية برئاسة أمن الدولة الاعلان عن وظيفة قوات الامن الخاص التي تكون تابعة لوزارة الداخلية، فلقد قامت بالاعلان عن توفير العديد من الفرص الوظيفية وكذلك الدورات العسكرية لكل من كان يحمل الشهادة الثانوية أو يحمل ما يعادل الشهادة من شهادات دراسية أخري، ولقد تم الاعلان بشكل رسمي عن تلك الوظائف عر موقع أبشر للتوظيف وبشكل خاص قامت بالأعلان عن وظائف قوات الأمن الخاص 1441 للرجال فقط.









الموعد المحدد للتقديم لوظائف قوات الأمن الخاص 1441





لقد تم الأعلان عن الموعد المحدد للتقديم لشغل وظائف قوات الأمن الخاص 1441 لرتبتي جندي وجندي أول لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات دراسية أخري ويتم التقدم لشغل الوظيفة الرجال فقط بدءا من يوم الأحد الموافق 23-2-2020 علي أن ينتهي التقديم في شغل هذة الوظائف يوم الخميس 27-2-2020م في تمام الساعة العاشرة صباحا سواء في بداية التقديم أو عند أخر يوم في التقديم ويتم عبر منصة أبشر للتوظيف.









طريقة القيام بالتقديم لشغل وظيفة قوات الأمن الخاصة 1441 عبر موقع أبشر





حتي يتمكن جميع المتقدمين لشغل هذة الوظيفة من التقدم عبر موقع أبشر عليهم أتباع الخطوات التالية:





في بداية الأمر يتم الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بموقع أبشر الإلكتروني للتوظيف.





ومن ثم يتم اختيار التقدم لشغل وظيفة قوات الامن الخاصة.





ويتم تكملة كافة البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار كلمة تم للانتهاء من تسجيل طلب التقدم لشغل وظيفة في قوات الأمن الخاصة برتبة جندي أو جندي أول.









ويجب علي كل من يتقدم لشغل هذة الوظيفة أن يتوفر فية الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وهي





أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.





ان لا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 عام.





ان يكون حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.





ان لا يقل طولة عن 170 سم.





ان لا يكون متزوج من سيدة غير سعودية.





ان لا يقل التقدير الخاص بالشهادة الدراسية عن جيد.



