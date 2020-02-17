الخارجية الفرنسية تكشف تفاصيل مشاركة لودريان في اجتماع بروكسل





أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، أن "وزير الخارجية جان إيف لودريان، يشارك في مجلس الشؤون الخارجية في مدينة بروكسل؛ لبحث العلاقات مع الدول الأفريقية، والوضع في ليبيا"، حسبما ذكر الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية.





ولفت الموقع، إلى أن لودريان يشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الذي سيعقد في العاصمة الرواندية كيغالي في شهر مايو المقبل.





ويبحث الاجتماع أيضًا، مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المزمع عقده في بروكسل في أواخر شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى مناقشة أهداف تجديد الشراكة بين الاتحادَين الأوروبي والأفريقي، من خلال تسليط الضوء على مسألتي السلام والأمن، وتحديدًا في منطقة الساحل.





وتابع الموقع: "ستذكر فرنسا بضرورة تعزيز دور الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تلك المنطقة، ولا سيّما ضمن التحالف من أجل منطقة الساحل".





هذا وأشارت الوزارة الفرنسية إلى أن الوزراء سيستعرضون الوضعين الأمني والسياسي في ليبيا، وسيتطرقون إلى المواكبة الدولية والأوروبية لعملية برلين وإلى السبل، التي يمكن من خلالها للاتحاد الأوروبي الإسهام في تنفيذ الحظر المفروض على ليبيا ووقف إطلاق النار فيها، تماشيًا مع أهداف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.





وسيجري الوزراء محادثات مع وزير الشؤون الخارجية في الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكار، للتحضير لمؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي والهند المزمع عقده في مدينة بروكسل في يوم 13 مارس المقبل.





وقالت الخارجية الفرنسية: إن "باريس تأمل أن تتيح هذه المناسبة المهمة، فرصة توطيد العلاقات بين الشريكين على المستويات السياسية والبيئية والاقتصادية والأمنية في غضون السنوات الخمس المقبلة، واعتماد خطة تعاون مشتركة للفترة 2020-2025".



