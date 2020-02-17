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بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:14 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لطائرة تنصت وكمية من الألعاب النارية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى إدارة تفتيش الركاب وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من السعودية والكويت عبر ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمد يحيى مدير الإدارة تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 ركاب مصريين محملة على الترحيلات.

وبتفتيش التريلا والأمتعة تبين وجود ١٩٠ عبوة ألعاب نارية و١٥٠ بنطلون جينز أولادى و١٨٠٠ قطعه ملابس داخلية و٩٠ زوج شبشب و٣٠ كيلو عسل سدر جبلى محظور و٤ هواتف آيفون مخبأة فى ثلاجة التريلا وقاع برميل وكاوتش السيارة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 350 ألف جنيهًا.

تم الضبط بمعرفة كلا من محمد عبدالله وشعبان عبدالله وحافظ صفوت ومحمد عفيفي وأحمد حجازي مأموري الحركة وفخري حمدان والفريد منير.

وفي إدارة الحركة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية القادمة بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 6 ركاب وبتفتيش الأمتعة تبين وجود طائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وبلوتوث و4 مطواة و350 ولاعة و1114 عبوة مرطب للبشرة الحساسة وكمية من المكملات الغذائية مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول اليها.

وتم الضبط بلجنة مكونة من أسامة هويدي ومصطفى بكير وحماد على وخالد عصمت ومصطفى الجوهري مأمورى الحركة.

وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقه 210 ألف و233 جنيه، حيث قرر عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)
بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)
بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)
بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)
بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)
بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 10 محاولات تهرب جمركي في سفاجا (صور)
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مصر سفاجا جمارك الاشتباة اخبار

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