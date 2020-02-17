شاهد.. الصور الأولى من حفل خطوبة إيمان شقيقة محمد رمضان

نشرت ايمان شقيقة الفنان محمد رمضان، مجموعة من الصور لها برفقة عائلتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "رمضان"، في هذه الصور محتفلا بخطوبة شقيقته على "حسام حامد" في حفل ضم عائلته فقط.



وكتبت "ايمان" على هذه الصور قائلة: أحلى يوم في حياتي ده ولا ايه، اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليا.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر ماشاءالله، ربنا يكملك على خير يارب.



وفي سياق أخر عبر الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، عن استياءه الشديد إزاء تصريحات "رمضان" الأخيرة، التي أكد خلالها أنه طالبه بمبلغ 9.5 مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إيقافه عن العمل وسحب رخصته.



وشارك "رمضان" في العديد من الأعمال الفنية منها "زلزال"، و"ابن حلال"، و"الجماعة"، "إحنا الطلبة"، و"أولاد الشوارع"، و"الأسطورة".