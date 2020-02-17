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تفاصيل افتتاح السيسي مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل (فيديو)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:05 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات تستعرض افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس بالمصانع الحربية، صباح اليوم، منها 144 ببنها، و270 بقها، 999 بحلوان.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، وتفقد عددا من خطوط الإنتاج في مصنع 300 الحربي والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.

حضر الافتتاح المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الانتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

مصنع 300 الحربي شركة أبو زعبل رئيس الوزراء السيسي

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