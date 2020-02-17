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الجيش الليبي: الأوروبيون يعلمون تمامًا طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:49 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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قال الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي تدخل الأن؛ خوفًا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيه"، موضحاً أن "عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من قبل الأوروبيين".

وأضاف الجيش الليبي: أن "الأوروبيون يعلمون تمامًا طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا".

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق من اليوم، إن "الاتحاد الأوروبي سينفذ مهمة بحرية وجوية، وإذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا".

وأعلن دي مايو، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تشكيل بعثة لمراقبة تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا".

وقال بعد جلسة مباحثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد، عقدت في بروكسل اليوم: إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة بحرية وجوية وبرية، لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، والمهمة ليست إحياء للعملية صوفيا، وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح".

هذا ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق في إطار المهمة في حال توفرها.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا المرتزقة الجيش الليبي الاتحاد الأوروبي

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