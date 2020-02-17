حبس عامل نقل جثة والده في "تروسيكل" بعد سرقة فاشلة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامة بنقل جثة والده الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء عقب محاولة سرقة فاشلة لغرفة كهرباء بنطاق قسم شرطة القطامية داخل صندوق "تروسيكل" ، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفحة التشريحية للوقوف علي ملابسات الوفاة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة القطامية، بأنه أثناء مرور قول أمني بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين على القانون، اشتبهوا في قائد دراجة نارية "تروسيكل"، أثناء سيره، وباستيقافه ظهرت عليه علامات الريبة، وبفحص صندوق الـ"تروسيكل"، تبين وجود جثة شخص في العقد الخامس من العمر، مصابة بحروق متفرقة، كما عثر بجوار الجثة على "شاكوش، وسلاح أبيض، وعدد من الأدوات.



بسؤاله قائد التروسيكل، أقر أن الجثة لوالده الذي توفي صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بالاشتراك مع عمه "هارب" بسرقة غرفه كهرباء، حيث فوجئ بصعق التيار الكهربائى لوالده مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وكشفت مناظرة النيابة، لجثة لص لقي مصرعه أثناء محاولته سرقة غرفة كهرباء بنطاق قسم شرطة القطامية، أنه توفي نتيجة صعقه بالكهرباء، كما تبين وجود حروق متفرقة في الجسد.