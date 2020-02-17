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تراجع سعر سلة أوبك إلى 56.73 دولار للبرميل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:48 م
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بوابة الفجر
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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم، أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا56.73بلغ 56.73 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مقارنة بـ 55.86 دولار في اليوم السابق، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.


وأظهرت أحدث الاحصائيات التي أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020، الأمر الذى هبط بمعدل الإنتاج اليومي للمنظمة إلى 28.859 مليون برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل فى ديسمبر 2019، وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض شهري لإنتاج المنظمة التى تستعد لعقد اجتماع تقييمي بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين خلال مارس المقبل فى فيينا للنظر فى قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذى اتخذته فى وقت سابق من العام الماضي.

وتشير بيانات المنظمة، عن نشاط الإنتاج إلى أن الانخفاض المسجل فى يناير 2020 جاء نتيجة عوامل عدة، منها ما هو متعلق بتطورات انتشار فيروسكورونا فى الصين وما تبع ذلك من تراجع الطلب على هذه السلعة من واحدة من أكثر الدول استهلاكا للنفط على مستوى العالم وذلك بالإضافة إلى عوامل جيوسياسية أثرت على إنتاجية بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، وسجلت أسعار سلة نفوط أوبك، تراجعا بنسبة 2.1 %، وبواقع 1.38 دولار للبرميل الذى وصل إلى 65.10 دولار خلال يناير بحسب البيانات الصادرة عن المنظمة.

وجاء الانخفاض فى أسعار سلة نفوط أوبك خلال يناير، عقب شهرين من الارتفاعات المتواصلة، حيث بلغ سعر البرميل 66.48 برميل فى ديسمبر 2019، فى حين انخفض برنت من 66.9 دولار للبرميل إلى 63.38 دولار للبرميل خلال فترة الرصد ذاتها.

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، توقعت فى تقرير سابق ارتفاع معدل الطلب على النفط عالميا إلى مستوى 100.98 مليون برميل يوميا خلال 2020 مقارنة مع 99.77 مليون برميل يوميا خلال 2019، لكن التطورات الجيوسياسية التى شهدها العالم وظهور فيروس كورونا ربما تدفع المنظمة لإعادة حساباتها خلال الفترة القادمة.

 
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