البابا فرنسيس يستقبل رئيس العلاقات الكنيسة الخارجية لبطريركية موسكو

وأشار بيان رسميّ صدر عن بطريركيّة موسكو، في اليوم عينه، إلى أنّ "المتروبوليت هيلاريون نقل للبابا تحيّات بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل".



من ناحيته، طلب الأب الأقدس أن يتمّ نقل سلامه الأخويّ لقداسة البطريرك.





وخلال اللقاء الذي جرى في جوّ من التفاهم المتبادل والإرادة الطيّبة، تطرّقت المحادثات إلى مسائل حاليّة تخصّ العلاقات بين بطريركية موسكو والكنيسة الكاثوليكية الرومانيّة.





وتكلّم المتروبوليت أيضًا عن مؤتمر "قدّيسون، رموز وبراعم الوحدة” الذي انعقد في روما بتاريخ 12 فبراير، أي عشيّة الذكرى الرابعة للّقاء التاريخيّ الذي حصل في كوبا بين البابا فرنسيس والبطريرك كيريل.





ولفت البابا والمتروبوليت إلى أهمية العلاقات الثنائيّة الخاصّة بنقل جزء من ذخائر القدّيس نيقولاوس أسقف ميرا من باري إلى روسيا.





وقدّم المتروبوليت هيلاريون للحبر الأعظم كتابًا حول موضوع الذخائر، مع إشارة الطرفَين إلى التطوّر المُثمِر للتعاون بين الكنيستَين والتعمّق في معرفة تقاليد وحياة الكنيستَين.





من ناحية أخرى، وخلال زيارته إلى روما بعد 4 سنوات على لقاء البابا بالبطريرك في كوبا، أجرى التلفزيون الكاثوليكي الإيطالي TV2000 مقابلة مع المتروبوليت، عُرِضَت مساء البارحة الأحد 13 فبراير2020.





ومِن أبرز ما قاله المتروبوليت في المقابلة: في إعلان كوبا، هناك الكثير من النقاط المشتركة بين البطريرك والبابا. لكنّ أولويّة الكاثوليك والأرثوذكس هي حماية المسيحيّة في الشرق الأوسط.





استقبل البابا فرنسيس، المتروبوليت الروسيّ الأرثوذكسيّ هيلاريون فولوكولامسك (رئيس دائرة العلاقات الكنسيّة الخارجيّة لبطريركيّة موسكو، والمُعاون القريب للبطريرك كيريل)، في القصر الرسوليّ في الفاتيكان.