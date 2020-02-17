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الصين: قروض للشركات التي تضررت من انتشار فيروس كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:19 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت مجموعة علي بابا القابضة، اليوم الاثنين، أنها ستقدم 20 مليار يوان، على شكل قروض للشركات في الصين في ظل تفشي الفيروس التاجي، بشروط تفضيلية للشركات في هوبي. وفقًا لبيان نُشر على حسابه الرسمي في ويبو.

وأضاف أنه سيتم توفير 10 مليارات يوان للشركات في هوبى، المقاطعة الصينية الوسطى التي تشكل مركز تفشي المرض.

وسيتم تقديم قروض لمدة عام على أساس معدل فائدة صفري للأشهر الثلاثة الأولى وخصم 20٪ على أسعار الأشهر التسعة المتبقية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح أنه يمكن للشركات في جميع أنحاء الصين الحصول على 10 مليارات يوان أخرى من القروض لمدة عام، والتي سيتم خصم أسعار الفائدة عليها بنسبة 20 ٪.

ومن بين الخطوات الأخرى التي أعلنت عنها إلغاء رسوم منصة التداول للتجار في سوق "تي مول" للنصف الأول من عام 2020، وإنشاء صندوقين قيمته مليار يوان لدعم المطاعم واللوجستيات وشركات سلسلة التوريد.

وعاد العمال إلى المكاتب والمصانع في جميع أنحاء الصين، اليوم الاثنين، حيث خففت الحكومة بعض القيود على العمل خلال وباء فيروس التاج الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص، ومعظمهم في البر الرئيسي.

وحث المنظمون الصينيون البنوك على خفض أسعار الفائدة وتقديم القروض للشركات المستهدفة التي تأثرت بالفاشية.

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الكلمات المفتاحية

مركز تفشي المرض قروض فيروس كورونا علي بابا

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