عاجل.. وزير النقل السوري يعلن عودة تشغيل مطار حلب الدولي

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الاثنين، عودة تشغيل مطار حلب الدولي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشف علي حمود، أن المطار سيباشر عمله الأربعاء القادم، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجلة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة.

وكانت سوريا، قد شهدت خلال العام الماضي أحداث عديدة، أبرزها عملية "نبع السلام" العسكرية التركية بمنطقة شرق الفرات، ومقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، والهجمات العسكرية والقصف المكثف من جانب النظام بمساعدة روسيا وإيران على إدلب (شمال غرب).