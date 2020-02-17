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تأجيل محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان" لـ2 مارس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين بـ"كتائب حلوان"، إلى جلسة 2 مارس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. 

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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محكمة جنيات أمن الدولة مجمع محاكم طرة كتائب حلوان النيابة العامة الفجر

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