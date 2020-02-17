للعام السادس على التوالي.. مركز السينما العربية ينطلق في مهرجان برلين السينمائي الدولي

ينطلق مركز السينما العربية بأنشطة مكثفة في الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بصحبة 14 شريكاً يتنوعون بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية الدولية، ويُكمل مركز السينما العربية في برلين عامه السادس، وهو المهرجان الذي شهد انطلاقته الأولى في 2015.

الشركاء الذين يصحبون مركز السينما العربية في برلين حسب الترتيب الأبجدي:أفلام مصر العالمية (مصر، فرنسا)،السينما العراقية (العراق)، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، رواد ميديا (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، سينما 70 (السعودية)،فيلم كلينك (مصر)،مهرجان القاهرة السينمائي الدولي(مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، شركة Eventival (التشيك)، شركةLagoonie Film Production (مصر)، شركة MAD Solutions (مصر والإمارات)، شركة The Imaginarium Films (الأردن).

وضمن فعاليات المهرجان سوف يطلق مركز السينما العربية العدد الـ13 من مجلة السينما العربية، التي تقدم ملفاً عن الأفلام العربية المُشاركة في مهرجان برلين، كما يُسلط الضوء على أبرز 19 حدثاً متعلقاً بصناعة السينما العربية في 2019، بالإضافة إلى ذلك يقدم العدد ملفاً عن النسخة الجديدة من جوائز النقاد السنوية يقوم بالتعريف بكل النقاد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 142 ناقداً ينتمون إلى 57 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسوف يمنح مركز السينما العربية جائزة شخصية العام العربية السينمائية، إلى شيراز العتيري المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وسوف تقدم الجائزة مجلة هوليوود ريبورتر، وتأتي الجائزة ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم صُناع السينما العربية.

كما يُعرض في سوق الفيلم الأوروبي الذين يُقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ثلاثة أفلام لشركاء مركز السينما العربية وهيالفيل الأزرق 2للمخرج مروان حامد الذي يتعاون في توزيعه دولياًMAD Solutions وأفلام مصر العالمية، وبين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار و ما وراء المحيط لـماركو أنطونيو أورسينيو الذين توزعهما MAD ، هذا بالإضافة إلى عرض مدته 25 دقيقة تقدمه مجموعة روتانا التي تمتلك أضخم مكتبة أفلام عربية، وذلك بالتعاون مع شركة MAD Solutions.