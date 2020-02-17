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كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:01 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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حصل برشلونة على فرصة التعاقد مع لاعب جديد وإستثناء من الإتحاد الإسباني لكرة القدم وذلك بعد تأكد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب لفترة زمنية أكثر من خمسة أشهر ليصبح بذلك خارج خدمات فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد اكدت عزم برشلونة على ضم الدنماركي مارتين برايثوايت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليجانيس الإسباني ليكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز الذي يغيب هو الآخر حتى يونيو 2020 .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية للمهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت لاعب ليجانيس .

-          الإسم : مارتين برايثوايت .

-          تاريخ الميلاد : 5 يونيو 1991 .

-          السن : 28 عاماً.

-          النادي : ليجانيس .

-          المنتخب : الدنمارك .

-          المركز : هجوم .

-          رقم اللاعب في المنتخب : 11 .

-          رقم اللاعب في النادي : 7 .

إنتقل في صيف العام 2017 من فريق نادي تولوز الفرنسي إلى ميدلزبره الانجليزي ولعب معه نصف موسم لينتقل على سبيل الإعارة إلى بوردو الفرنسي في يناير 2018 قبل أن يرحل إلى ليجانيس في صيف العام الماضي 2019 ويقرر ليجانيس شراءه بصفة نهائية في شهر ديسمبر الماضي .

لعب مع المنتخب الدنماركي في 29 مباراة ودافع عن قمصان منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 حيث خاض المباريات الأربعة التي لعبها رفقاء كريستيان إيريكسين في البطولة في الوقت الذي خاض فيه مع ميدلزبره الانجليزي 19 مباراة الموسم الماضي سجل خلالهم ثلاثة أهداف .

وسبق وأن حقق اللاعب رقم مميز بعد أن أصبح اللاعب الثالث في الموسم الماضي الذي يزور شباك برشلونة وريال مدريد بعد دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد وسيرجيو كاناليش لاعب ريال بيتيس .

 

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الكلمات المفتاحية

ليجانيس لويس سواريز ديسمبر الماضي برشلونة الدوري الاسباني

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