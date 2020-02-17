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في ذكرى ميلادها.. قصة براءة ليلى مراد من اتهامها بالتبرع لإسرائيل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى مراد (17 فبراير 1918 - 21 نوفمبر 1995) وهي مغنية وممثلة مصرية، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين.

كانت قد أعلنت إسلامها عام 1946 وذلك فترة أوائل شهر رمضان من ذاك العام، وأشهرت أسلامها في مشيخة الأزهر امام الشيخ محمود أبو العيون، واستمرت على الدين الإسلامى إلى أن توفت عام 1995.

اتهامها بالتبرع لإسرائيل 

قاتهمت بالتبرع ماديًا لإسرائيل وتم التحقيق معها في وقائع شهيرة، وثبتت براءتها من كل ما نسب إليها، إضافة إلى أنها لم تزر إسرائيل نهائيا في حياتها.

زواجها

تزوجت أنور وجدي أثناء مشاركتهم سويا في فيلم (ليلى بنت الفقراء) الذي تولى اخراجه أنور وجدي واستمر زواجهم قرابة 8 سنوات ثم سرعان ما انفصلا بالطلاق ثم تزوجت من وجيه أباظة سرا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف ثم تزوجت فطين عبد الوهاب الذي أنجبت منه ولدها زكي.
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