محمد كشك: المكفوفون بينهم جهابزة في عالم التكنولوجيا

قال محمد كشك، إن المكفوفين منهم أساتذة وجهابزة في عالم التكنولوجيا، والإنترنت، و"السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أن هناك أسماء شهيرة من المكفوفين في مختلف مجالات التكنولوجيا.





وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى أن هناك "ملتقيات على "السوشيال ميديا" تضم المكفوفين، ومن أشهرها ملتقى منكم وإليكم، معقبا: "منكم وإليكم زي بيت العيلة.. وده حلو وبينمي روح الإخاء والتألف والحب".



