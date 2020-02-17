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محمد كشك: المكفوفون بينهم جهابزة في عالم التكنولوجيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد كشك، إن المكفوفين منهم أساتذة وجهابزة في عالم التكنولوجيا، والإنترنت، و"السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أن هناك أسماء شهيرة من المكفوفين في مختلف مجالات التكنولوجيا.

وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى أن هناك "ملتقيات على "السوشيال ميديا" تضم المكفوفين، ومن أشهرها ملتقى منكم وإليكم، معقبا: "منكم وإليكم زي بيت العيلة.. وده حلو وبينمي روح الإخاء والتألف والحب".

وأضاف محمد كشك، أن المكفوفين ليسوا أقل من أي مجموعة تنشأ "جروب" على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنا أنه سيكون هناك حلقة أسبوعية مفصلة لأهم الموضوعات التي تتناولها جروبات المكفوفين.
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الكلمات المفتاحية

محمد كشك عالم التكنولوجيا أخبار مصر

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