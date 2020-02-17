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عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:21 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة استبدال أحد نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي بضم لاعبين آخرين مقابل الموافقة على رحيلهم.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية: "ليست هناك أي فرصة للسماح برحيل محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو في الصيف المقبل".

وأضاف الصحيفة نقلًا عن مصادرها في ليفربول: "أي تعاقد محتمل مع فيرنر أو سانشو سيكون لتنويع الخيارات الهجومية لليفربول وليس لاستبدال أحد من الثلاثي".

وسجل الفرعون المصري 18 هدفًا وصنع 9 مع ليفربول هذا الموسم، خلال 34 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

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نادي ليفربول محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي اخبار محمد صلاح

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