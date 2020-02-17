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إحالة المتهم بسرقة شقق الشروق إلى محكمة الجنح

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، المتهم بسرقة الشقق السكنية بالشروق لمحكمة الجنح.

البداية عندما تلقى ضباط قسم شرطة الشروق، بلاغا من الأهالي، يفيد بقيامهم الإمساك بلص أثناء محاولته سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة الشروق.

على الفور انتقلت قوة من ضباط قسم شرطة الشروق، وتم ضبط المتهم وتبين أنه "ن. م"، 26 سنه، عاطل، وبحوزته المشغولات الذهبية التي قام بسرقتها.

وبمواجته إعترف بإرتكابه سرقة العديد من الشقق السكنية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح.
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النيابة العامة الفجر الشقق السكنية الشروق السرقة

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