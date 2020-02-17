إحالة المتهم بسرقة شقق الشروق إلى محكمة الجنح

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، المتهم بسرقة الشقق السكنية بالشروق لمحكمة الجنح.





البداية عندما تلقى ضباط قسم شرطة الشروق، بلاغا من الأهالي، يفيد بقيامهم الإمساك بلص أثناء محاولته سرقة محتويات شقة سكنية بمنطقة الشروق.





على الفور انتقلت قوة من ضباط قسم شرطة الشروق، وتم ضبط المتهم وتبين أنه "ن. م"، 26 سنه، عاطل، وبحوزته المشغولات الذهبية التي قام بسرقتها.



